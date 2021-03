PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brand bei Dacharbeiten +++ Eier Wurf auf PKW von Brücke +++ Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Keine presserelevanten Hergänge

Strafanzeigen

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg, Dornholzhäuser Straße 44 Tatzeit: Mittwoch, 17.3.21, 12:00 Uhr bis Freitag, 9.03.21 14:30 Uhr

Unbekannter Täter hebelte die auf der Rückseite des MFH gelegene Terrassentür auf. In der Folge durchsuchte dieser alle Räume. Umfang und Wert der gestohlenen Gegenstände sind bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR

Sachbeschädigung durch Eier Wurf

Tatort: 61352 Bad Homburg, Am Nussgrund Tatzeit: Sonntag, 14.3.21, 22:00 Uhr bis Freitag, 19.3.2021, 05:00 Uhr

Unbekannte Täter warfen an zwei nicht aufeinanderfolgenden Nächten mehrere Eier an die Fassade eines Hauses. Die entstandenen Verschmutzungen können nur durch eine Fachfirma entfernt werden. Sachschaden: ca. 2.000EUR

Brand bei Dachsanierungsarbeiten

Tatort: 61350 Bad Homburg, Güldensöllerweg Tatzeit: Freitag, 19.03.2021, 18:52 Uhr

Eine Handwerkerfirma führte Sanierungsarbeiten aus, in deren Zuge auch Dachpappe Bahnen angeschweißt wurden. Hierbei kam es zu einer Brandentwicklung. Der Brand konnte durch die Handwerker vor Eintreffen der alarmierten Wehren aus Bad Homburg Mitte, Dornholzhausen sowie Kirdorf gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden: ca. 4.000EUR.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61449 Steinbach (Taunus), Niederhöchstädter Straße 8 Unfallzeit: Mittwoch, 17.03.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, 19.03.2021, 11:30 Uhr

Zur o.g. Tatzeit wurde der geparkte PKW, ein grauer Mercedes, von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei Oberursel unter 06171/6240-0 melden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel, Hans-Rother-Steg 12 Unfallzeit: zwischen Mittwoch, 17.03.2021, 08:30 Uhr und 16:30 Uhr

Zur o.g. Tatzeit wurde der geparkte Pkw, ein grauer Opel, von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 2800 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei Oberursel unter 06171/6240-0 melden.

Strafanzeigen:

Keine presserelevanten Hergänge

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße Unfallzeit: Donnerstag, 18.03.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 19.03.2021, 16:10 Uhr

In dem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden das Garagentor des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06174 - 9266 - 0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Falkensteiner Straße/ B8 Tatzeit: Freitag, der 19.03.2021, 20:51 Uhr Mehrere bislang unbekannte Personen warfen von einer Brücke mit Eiern auf den PKW-Verkehr auf der Straße. Der schwarze Audi der 28-jährigen Geschädigten wurde an der Windschutzscheibe getroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06174 - 9266 - 0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Einbruchsdiebstahl in Rohbau

61476 Kronberg im Taunus, Friedrichstraße Tatzeit: Donnerstag, 18.03.2021, 11:00 Uhr bis Freitag, 19.03.2021, 07:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Rohbau auf dem umzäunten Gelände. Dort kappten sie die Stromversorgung der bereits angebrachten Erdkabel und entwendeten dieses. Durch den Diebstahl kappten die Täter auch die Stromversorgung der auf der Straße vor der Baustelle zweitweise angebrachten Ampelschaltung. Der Wert der entwendeten Kabel wird auf 500 EUR, der durch Tathergang entstandene Sachschaden auf 100 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06172 - 120 - 0 beim zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61273 Wehrheim, Bahnhofstraße 3, REWE-Parkplatz Unfallzeit: Samstag, 20.03.2021, zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr

Zur Unfallzeit beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Citroen C1 auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Wehrheim vermutlich im Zuge eines Ausparkmanövers und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der genannte Citroen wurde hierdurch im hinteren Bereich der Fahrertür beschädigt. Ein bisher namentlich unbekannter Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten und hinterließ am Citroen eine Benachrichtigung.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: B 456, zwischen Wehrheim und Usingen Unfallzeit: Freitag, 19.03.2021, 16:30 Uhr

Zwei Fahrzeugführer befuhren in dieser Reihenfolge die B 456 in Richtung Usingen. Kurz vor dem Ortseingang Usingen musste der 18-jährige Fahrzeugführer verkehrsbedingt abbremsen. Der 53-jährige Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 18-jährigen auf. Der 18-jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Sachschaden ca. 4750EUR

Strafanzeigen:

Keine presserelevanten Hergänge

