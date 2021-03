PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falscher Wasserwerker - Senior von Trickdieben bestohlen +++ Unbekannte dringen in ehemalige Kita ein +++ Motorrad fährt gegen Verkehrsschild

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falscher Wasserwerker - Senior von Trickdieben bestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Hinterm Hain, 17.03.2021, gg. 11.50 Uhr

(pa)Mehrere Hundert Euro Bargeld erbeuteten Trickdiebe am Mittwoch in Bad Homburg. Die Tat ereignete sich am Mittag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinterm Hain". Gegen 11.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines älteren Herrn. Vor der Tür stand ein Mann, der angab, im Auftrag der Wasserwerke zu kommen. Unter einem Vorwand lockte der Täter den Wohnungsinhaber in das Badezimmer. Dort sollte der Senior die Wasserhähne öffnen und das fließende Wasser auf Unregelmäßigkeiten überprüfen. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize des falschen Wasserwerkers aus, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen. Dieser durchsuchte die Räume flink nach Wertgegenständen und verließ sie unbemerkt mit einigen Hundert Euro Bargeld. Sodann verabschiedete sich auch der angebliche Wasserwerks-Mitarbeiter. Als dem älteren Herrn der Diebstahl auffiel, waren die Täter bereits verschwunden. Beschrieben wurde der falsche Handwerker als Ende Zwanzig, circa 180cm groß und kräftig. Er habe kurzes schwarzes Haar gehabt, eine rotweiße Straßenbauweste sowie eine dunkelblaue Hose getragen und Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten es die Trickdiebe kurz vor der Tat bereits im Weinbergsweg, wo man sie jedoch nicht ins Haus ließ. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Unbekannte dringen in ehemalige Kita ein, Bad Homburg v. d. Höhe, Taunusstraße, 16.03.2021, 16.30 Uhr bis 17.03.2021, 08.40 Uhr (pa)In Bad Homburg hat eine Gruppe bislang unbekannter Personen im Gebäude einer ehemaligen Kindertagesstätte rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht. Wie am Mittwoch festgestellt wurde, hatten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar mehrere Personen widerrechtlich in die frühere Kita in der Taunusstraße begeben. Hierzu wurde eine Fenstertür aufgehebelt. Anschließend hielten die ungebetenen Gäste augenscheinlich eine Feier ab. In dem Gebäude beschädigten sie mehrere Einrichtungsgegenstände. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

3. Garagentore mit Farbe besprüht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße 16.03.2021, 19.30 Uhr bis 17.03.2021, 07.15 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch verursachten unbekannte Graffitisprayer in Bad Homburg mehrere Hundert Euro Sachschaden. In der Frankfurter Straße wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen insgesamt vier Garagentore sowie ein Briefkasten mit schwarzer Sprühfarbe verschandelt. Die Kosten für die Entfernung der Schmierereien werden auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Motorrad fährt gegen Verkehrsschild,

L 3276, zwischen Schmitten Oberreifenberg und L 3024, 17.03.2021, gg. 17.00 Uhr (pa)Auf der L 3276 zwischen Oberreifenberg und der L 3024 ereignete sich am späten Mittwochnachmittag ein Motorradunfall. Ein 26-jähriger Frankfurter war gegen 17.00 Uhr mit seiner Kawasaki von Oberreifenberg kommend in Richtung Landesstraße 3024 unterwegs, als er an der Einmündung zu dieser die Kontrolle über sein Motorrad verlor und gegen das Verkehrsschild einer Mittelinsel fuhr. Das Schild wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer unverletzt. Er hat lediglich einen Sachschaden an seiner Maschine zu beklagen, der auf einige Hundert Euro beziffert wird.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell