POL-HG: +++ Einbrecher erfolglos +++ Zwei Autos aufgebrochen +++ E-Bike aus Tiefgarage gestohlen +++ Vandalen beschädigen geparkte Autos +++ Audi beim Parken gerammt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro, Bad Homburg v. d. Höhe, Baseler Straße, 12.03.2021, 04:00 Uhr - 22:40 Uhr,

(cav)Im Tagesverlauf des Freitages versuchten Einbrecher in ein Versicherungsbüro in der Baseler Straße einzubrechen. Hierzu probierten sie, die Glasscheibe der Hintertür einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Sicherheitsglas der Tür hielt stand und die unbekannten Täter flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Zwei Autos aufgebrochen,

Steinbach, Siemensstraße, 13.03.2021, 22.00 Uhr bis 23.20 Uhr,

(pl)In der Siemensstraße in Steinbach waren am Samstagabend Autoaufbrecher zugange, welche es auf die in einen VW Tiguan und einem Skoda Octavia zurückgelassenen Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr und 23.20 Uhr die Seitenscheiben der beiden geparkten Autos ein, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Anschließend entwendeten die Langfinger aus dem VW das in der Mittelkonsole liegende Smartphone und aus dem Skoda eine Geldbörse. Mit der in der Geldbörse befindlichen Kreditkarte wurde dann im Anschluss noch eine Abbuchung getätigt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

3. Fahrraddiebe in Tiefgarage,

Oberursel, Kupferhammerweg, 13.03.2021, 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr

(pl)Am Samstagabend wurde die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes im Kupferhammerweg in Oberursel von Dieben heimgesucht. Zwei unbekannte Täter betraten zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr die Tiefgarage, öffneten gewaltsam das Faltschloss eines dort abgestellten E-Bikes und entwendeten anschließend das blaue Fahrrad von Cube im Wert von rund 2.000 Euro. Darüber hinaus hatte sich das Duo in der Tiefgarage auch noch an zwei Türen zu schaffen gemacht, drangen aber offensichtlich nicht in die dahinter befindlichen Fahrradkeller ein. Einer der beiden Diebe habe einen schwarzen Kapuzenpulli, eine graue, etwas längere Jacke, Jeans, Turnschuhe und eine dunkle Mundnasenbedeckung getragen. Der Zweite sei mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Jacke mit Fellkragen, dunklen Schuhen, dunklen Handschuhen sowie einer dunklen Mundnasenbedeckung bekleidet gewesen und habe einen Rucksack mit sich geführt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

4. Geparkte Autos zerkratzt,

Oberursel, Bommersheim, Wallstraße, 13.03.2021, 20.00 Uhr bis 14.03.2021, 14.00 Uhr

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag waren in der Wallstraße in Bommersheim Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens sechs dort geparkte Fahrzeuge. Der durch die Randalierer entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

5. Außenspiegel beschädigt,

Oberursel, Hohemarkstraße, 13.03.2021, 13.30 Uhr bis 14.03.2021, 12.00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag in Oberursel die rechten Außenspiegel zweier geparkter Pkw beschädigt. Die beiden betroffenen Autos, ein BMW und ein Toyota, waren in der Hohemarkstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

6. Parkrempler mit schweren Folgen,

Weilrod, Rod a. d. Weil , Weilstraße, 13.03.2021, 10:00 Uhr bis 14.03.2021, 14:50 Uhr,

(cav)In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag parkte der beschädigte Audi A6 in der Weilstraße in Rod an der Weil. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Audi und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 5.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

