PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räderdiebe schlagen Heckscheibe ein +++ Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Autotür schwer verletzt +++ Maserati beschädigt - Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räderdiebe schlagen Heckscheibe ein,

Oberursel, Bommersheim, Porsche-Platz, 19.03.2021, 18.00 Uhr bis 22.03.2020, 08.00 Uhr

(pa)Sommerräder im Wert von rund 4.000 Euro erbeuteten Diebe im Verlauf des Wochenendes in Oberursel. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz im Bereich der Straße "Porsche-Platz". Ein dort abgestellter Audi Q7 wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen zum Ziel der Täter. Sie schlugen die Heckscheibe des SUV ein, um an den Laderaum zu gelangen, in dem sich ein hochwertiger Satz Sommerkompletträder befand. Mit den vier Sommerreifen auf Leichtmetallfelgen gelang es den Dieben, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Autotür schwer verletzt, Oberursel, Adenauerallee, 22.03.2021, gg. 16.50 Uhr (pa)Wie enorm wichtig ein aufmerksamer Blick nach hinten vor dem Öffnen einer Autotür ist, zeigte sich leider am Montagnachmittag wieder in Oberursel. Eine 65-jährige Fahrradfahrerin befuhr gegen 16.50 Uhr die Adenauerallee in Fahrtrichtung Nassauer Straße, als plötzlich im Bereich einer Bushaltestelle der 55-jährige Fahrer eines dort parkenden Alfa Romeo die Fahrertür seines Wagens ein Stück weit öffnete. Die 65-Jährige konnte hierauf nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie fuhr mit ihrem Pedelec gegen die Türkante des Alfa, stürze und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

3. Maserati beschädigt - Unfallflucht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Leopoldsweg, 22.03.2021, 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr (pa)In Bad Homburg verursachte am Montag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Auto einen Schaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer eines Maserati Levante parkte sein graues SUV am Morgen gegen 09.00 Uhr im Leopoldsweg am Fahrbahnrand. Als er gegen 18.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er auf der Fahrerseite einen frischen Schaden im Bereich der hinteren Tür feststellen. Augenscheinlich war jemand gegen die Tür und anschließend einfach davongefahren, ohne sich pflichtgemäß um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Lackspuren deuten auf ein weißes Fahrzeug des Unfallverantwortlichen hin. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

