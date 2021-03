PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann von Unbekannten angegriffen +++ Diebe stehlen Mountainbike +++ Senior stürzt mit Fahrrad - Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mann wird von Unbekannten angegriffen, Bad Homburg v. d. Höhe, Niederstedter Weg, 23.03.2021, gg. 20.00 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde in Bad Homburg ein 26-Jähriger von unbekannten Männern attackiert und schwer verletzt. Der Mann war gegen 20.00 Uhr zu Fuß im Niederstädter Weg unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf drei ihm unbekannte Männer traf. Mit diesen sei er in eine - zunächst verbale -Auseinandersetzung geraten. In deren weiteren Verlauf sei das Trio auf ihn losgegangen. Man habe mehrfach auf ihn eingeschlagen und -getreten. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige erlitt diverse Verletzungen, zu deren Behandlung er in eine Klinik gebracht wurde. Die Täter konnten beschrieben werden als männlich und untersetzt mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Einer sei etwa 170cm, die beiden anderen circa 180cm groß. Das Trio sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen und habe Bierflaschen mit sich geführt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe stehlen Mountainbike,

Steinbach, Praunheimer Weg, 23.03.2021, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag stahlen Unbekannte in Steinbach ein Fahrrad. Das Mountainbike der Marke Bulls war zur Tatzeit an der Wohnanschrift der Besitzer im Praunheimer Weg abgestellt. Die Diebe begaben sich zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr auf das Grundstück, und entwendeten das über 600 Euro teure Rad der Marke "Bulls" - Modell "Sharptail". Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Radfahrer wird nach Sturz in Klinik geflogen, Schmitten, Brombach, Kreisstraße 723, 23.03.2021, gg. 15.10 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag wurde bei Schmitten Brombach ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer verletzt.

Ein 83-jähriger Mann aus Usingen befuhr gegen 15.10 Uhr die Kreisstraße 723 in Fahrtrichtung Brombach, als er kurz vor dem Ortseingangsschild aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rad stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu, weshalb er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen wurde.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell