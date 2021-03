Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarau (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Neckarau. Ein 40-jähriger Mann fuhr gegen 19.30 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Casterfeldstraße auf linke Fahrspur der stadtauswärts führenden Fahrbahn. Dabei übersah er einen Bus, der aus Richtung Innenstadt kam und stieß mit ihm zusammen. Der Bus geriet dadurch nach links und prallte in die dortige Straßenbahnhaltestelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Währende der Unfallaufnahmen musste der stadtauswärts führende Verkehr vorübergehend vor der Unfallstelle abgeleitet werden. Es ergaben sich hierdurch leichte Verkehrsbeeinträchtigungen.

