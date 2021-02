Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Einer 59-Jährigen wurde am Mittwoch (10.02.2021) der Geldbeutel mit Bargeld gestohlen. Die Frau befand sich zum Tatzeitpunkt um 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Flomersheimer Straße. Während des Einkaufs fielen der 49-Jährge zwei Männer auf, die sich in ihrer Nähe aufhielten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Männer in einem unbeobachteten Moment in die Tasche der Frau griffen und den Geldbeutel stahlen. Beide Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt zwischen 1,70 und 1,90m groß. Einer davon hatte lockige Haare. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

