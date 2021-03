Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Wohnungseinbrecher erbeutet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Dienstag in eine Wohnung in den Innenstadtquadraten ein. Der Einbrecher drang zwischen 8.30 Uhr und 20.25 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Quadrat F 5 ein. Im vierten Obergeschoss bohrte er zunächst das Schloss einer Wohnungsabschlusstür auf und hebelte die Tür anschließend auf. In der Zweizimmer-Wohnung durchwühlte er sämtliche Räume und ließ schließlich mehrere Tausend Euro Bargeld mitgehen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen hatten gegen 14 Uhr eine unbekannte männliche Person in dem Anwesen beobachtet, hielten ihn jedoch für den Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes. Die Person konnten sie wie folgt beschreiben:

- Ca. 25 bis 30 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Athletische Figur - Gepflegter Dreitage-Bart - War bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose und einer grauen Arbeitsjacke, jeweils mit silbernen Reflektoren - Trug eine rote Basecap der Marke Nike - Die Person machte insgesamt einen gepflegten Eindruck

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell