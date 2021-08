Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Betrunken gegen geparktes Auto gefahren (18.08.2021)

Emmingen-Liptingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro sind heute Nacht bei einem Verkehrsunfall in der Hegaustraße entstanden. Ein 26-Jähriger war, aus der Straße "Obere Gasse" kommend, gegen 1.00 Uhr in der Hegaustraße unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Mazda gegen einen geparkten Ford. Beim Eintreffen der Polizei äußerte der Mann spontan, dass er alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs gewesen und gegen das andere Auto gefahren sei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde in einer Klinik eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 26-Jährigen wurde einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Der Sachschaden, der an dem Ford entstand, liegt bei rund 15.000 Euro. An dem Mazda entstand Schaden von circa 6.000 Euro.

