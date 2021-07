Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, waren am Sonntagabend offenbar zwei Trickdiebe in Rauenberg unterwegs, die unter einem Vorwand in die Wohnung einer über 80-jährigen Frau gelangten und aus dieser mehrere Schmuckstücke entwendeten.

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr klingelte es plötzlich an der Wohnungstür einer über 80-jährigen. Vor ihrer Tür stand eine junge, ihr unbekannte Frau, die vorgab, eine Altenpflegerin zu sein. Die Wohnungsinhaberin, die tatsächlich regelmäßig die Unterstützung einer entsprechenden Einrichtung in Anspruch nimmt, war sichtlich irritiert und gab an, dass bereits eine andere Pflegerin zuvor da gewesen wäre. Die junge Frau, die nicht weiter darauf einging, bat stattdessen um eine Geldspende. Die hilfsbereite über 80-jährige suchte daraufhin den Wohn-Essbereich auf, um ihre Geldbörse zu holen. Diesen Moment nutzte die Trickdiebin sofort aus, betrat selbstständig die Wohnräume und lotste die ältere Frau anschließend gezielt in die angrenzende Küche. Dort verwickelte sie die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch und bat in der Folge um Leitungswasser.

Währenddessen betrat ein Komplize/eine Komplizin unbemerkt die Wohnung und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Nachdem die Täterschaft in einem Schrank im Flur der über 80-Jährgen fündig wurde, verließ diese die Wohnung der älteren Frau wieder unbemerkt. Die junge Trickdiebin brach daraufhin sofort das Gespräch ab und folgte ihrem Mittäter/ihrer Mittäterin. Beide flüchteten gemeinsam in unbekannte Richtung. Erst am Dienstagmorgen bemerkte die Wohnungsinhaberin dann das Fehlen ihres Goldschmucks. Der Gesamtwert des Stehlguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Beschreibung der Trickdiebin:

ca. 20-30 Jahre alt, schulterlanges/braunes Haar. Sie soll zudem deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Weitere Hinweise zu der jungen Frau sowie ihrer Komplizin/ ihres Komplizen liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben sowie Hinweise zu deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Mühlhausen unter der Tel.: 06222 662850 zu melden.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise:

-Lassen Sie sich von keinen unbekannten Personen Taschen oder Gegenstände IN die Wohnung tragen.

-Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson hinzu.

-Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung bewegen.

-Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

-Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell