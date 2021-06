Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Renault-Fahrer prallt gegen Baum

Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 23 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der B14 am Dienstagabend erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aus noch ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet über die Leitplanke und rollte eine meterhohe Böschung hinunter. Nachdem das Auto einen Zaun niederwalzte, blieb es an einem Baum schließlich hängen. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Motors aufgerissen, weshalb eine geringe Menge Öl austrat. Zur Bergung des Fahrzeugs musste ein Kran eingesetzt werden. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

