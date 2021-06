Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) E-Bike-Fahrer fällt Polizeistreife auf

Singen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist mit seinem E-Bike in der Fittingstraße am Dienstag kurz vor Mitternacht aufgefallen. Eine Polizeistreife bemerkte den Radler aufgrund seiner außergewöhnlichen Fahrweise und weil er auf dem Gehweg fuhr. Kurz darauf fiel der Mann sogar noch von seinem Rad und konnte sich dann nur noch schwer auf den Beinen halten. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest brachte den Grund der Auffälligkeit zutage. Das Gerät zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Dem 40-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein E-Bike musste er stehen lassen.

