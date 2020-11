Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht unfallflüchtigen dunkelgrauen Kleinwagen: Frau schwer verletzt - #polsiwi

Siegen-GosenbachSiegen-Gosenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.11.2020) ist eine Radfahrerin bei einem Unfallgeschehen schwer verletzt worden. Die 38-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit einem Elektro-Fahrrad über die "Gosenbacher Hütte" in Richtung Niederschelden. Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Autos kam der 38-Jährigen entgegen und bog in die Straße "Am Honigsmund" ab. Dort stürzte die Zweirad-Fahrerin und verletzte sich schwer. Passanten und eine Polizeistreife leisteten erste Hilfe, ein Rettungswagen wurde verständigt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von der Beteiligung eines dunkelgrauen Kleinwagens mit vier Türen aus, der sich von der Unfallstelle entfernte. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug unter 0271-7099-0.

