POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Mountainbikerin prallt gegen Verkehrsschild

Singen (ots)

Bei einem Unfall in der Georg-Fischer-Straße ist am Dienstagabend eine Radfahrerin verletzt worden. Auf Höhe des dortigen Baumarktes prallte die 48-Jährige aus noch nicht bekannten Gründen auf ein Verkehrszeichen. Die Frau, die keinen Helm trug, zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zu. Sie kam mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

