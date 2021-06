Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Sturz in Unterführung verletzt

Konstanz (ots)

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Unterführung Bärengraben gestürzt. Er war danach nur noch schwer ansprechbar, weswegen der Rettungsdienst angefordert wurde. Dieser brachte den Radler in ein Krankenhaus. Der Mann war auf dem Weg Richtung Petershausen und ist offenbar ohne fremde Einwirkung zu Fall gekommen. Einen Helm trug der Senior nicht.

