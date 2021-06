Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall auf Schnellstraße (15.06.2021)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat eine Autoinsassin bei einem Unfall am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Eine 28-jährige VW UP Fahrerin scherte zum Überholen eines in Richtung Bad Dürrheim fahrenden Lasters nach links aus. Dabei unterschätzte sie die Geschwindigkeit eines von hinten auf der linken Fahrspur herannahenden Mercedes, den eine 20-Jährige fuhr. Obwohl die Mercedesfahrerin noch eine Vollbremsung einleitete, fuhr sie auf das Heck des VW auf. Dabei erlitt eine Beifahrerin im VW leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell