Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrt missachtet

Unfall gebaut (14.06.2021)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro ist die Bilanz eines Zusammenstoßes, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Römerstraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Volvo XC 70 Fahrer bog von einem Feldweg auf die Römerstraße in Richtung Donaueschingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 33-Jährigen, der auf der Römerstraße in Richtung Bad Dürrheim unterwegs war.

