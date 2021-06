Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Motorradfahrerin stürzt im Kreisverkehr (15.06.2021)

Spaichingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 8 Uhr im Kreisverkehr Hauptstraße / Obere Bahnhofstraße. Ein 27-jähriger fuhr mit einem Laster in den Kreisverkehr ein und übersah eine 61-Jährige, die sich mit einem Motorrad bereits darin befand. Die Frau bremste voll ab, wobei sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell