Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest - Ratingen - 2102119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Nach einem Einbruchdiebstahl in gleich zwei Geschäfte in einer Passage an der Wallstraße in Ratingen, konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag (21. Februar 2021) einen der Tatverdächtigen, einen 29-jährigen Ratinger, auf frischer Tat stellen und festnehmen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Das war geschehen:

In der Nacht zu Sonntag bemerkte ein Zeitungsausträger gegen 04:05 Uhr einen lauten Knall aus einer Einkaufspassage an der Wallstraße in Ratingen-Zentrum. Er beobachtete drei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Passage aufhielten und informierte folgerichtig die Polizei. Die zeitnah eingetroffenen Beamten durchsuchten unter anderem mit einem Diensthund die Passage und konnten einen der Tatverdächtigen auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen.

Die zwei weiteren, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen, flohen unerkannt. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - circa 180cm groß - blonde Haare mit "Rastalocken" - bekleidet mit einem langen dunklen Mantel

2. Person

- weiblich - lange schwarze Haare - bekleidet mit einem hellbeigen "Plüschmantel"

In der sogenannten "Wallpassage" stellten die Beamten zwei Geschäfte fest, deren Glaseingangstüren vollkommen zerstört waren. Bei dem vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen konnte vermeintliches Diebesgut aus den betroffenen Geschäften (unter anderem ein Laptop) aufgefunden und sichergestellt werden. Der 29-jährige Ratinger wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht und die Beamten leiteten gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mann ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein.

Die Ermittlungen zu den zwei weiteren, noch unbekannten Tatverdächtigen dauern derzeit an. Ebenfalls wird aktuell geprüft, ob der polizeilich bekannte Ratinger auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt wird.

Der in der Passage entstandene Sachschaden an den Glaseingangstüren wird insgesamt auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnten im Rahmen der Tatortaufnahme noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Identität der derzeit noch flüchtigen, unbekannten weiteren Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell