POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs. KN) E-Bikerin stürzt und verletzt sich schwer

Gailingen (ots)

Eine 55-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagnachmittag beim Johannihof auf dem Radweg Richtung Stein am Rhein gestürzt. Hierbei hat sie sich schwere Verletzungen zugezogen, weshalb der Rettungsdienst sie in eine Klinik brachte. Die Frau war mit ihrem Ehemann dort im Urlaub unterwegs und kam auf dem geschotterten Feldweg mit ihrem Pedelec in ein Schlagloch.

