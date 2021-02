Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bergungsarbeiten auf BAB 24 dauern an

Hagenow / Stolpe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der BAB 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (wir informierten) dauern die Bergungsarbeiten weiterhin an. Insgesamt waren zwei LKW, ein Kleintransporter und ein PKW in dem Unfall verwickelt. Zwischenzeitlich hat die Polizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und einem LKW. Beide Fahrzeuge hielten anschließend an. So auch der Fahrer eines nachfolgenden PKW, der als Ersthelfer mit seinem Wagen auf der Standspur zum Halten kam. Wenig später soll ein nachfolgender LKW auf die Unfallstelle zugekommen sein, der dann plötzlich außer Kontrolle geriet und mit dem haltenden PKW des Ersthelfers kollidierte. In weiterer Folge kippte der LKW auf die Seite, wodurch dessen Fahrer im Fahrerhaus eingeklemmt wurde. Er konnte befreit werden und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Jedoch sind der Kleintransporter als auch der PKW derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin dauert voraussichtlich noch bis zum Nachmittag an.

