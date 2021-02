Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einsatz wegen ruhestörenden Lärms deckt weitere Verstöße auf

Hagenow (ots)

Bei einem polizeilichen Einsatz wegen ruhestörenden Lärms wurden am frühen Donnerstagmorgen in Hagenow auch Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Anwohner hatten sich zunächst über laute Musik in der Wohnung eines 34-jährigen Mannes in der Theodor-Fontane-Straße beschwert, worauf die Polizei dem Vorfall nachging. In der betreffenden Wohnung stellte die Polizei zwei weitere Männer aus verschiedenen Haushalten fest, denen anschließend ein Platzverweis erteilt und gegen die jeweils eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung aufgenommen wurde. In der Wohnung entdeckte die Polizei zudem mehrere Anhaftungen mit rauschgiftverdächtigen Substanzen sowie szenetypische Drogenutensilien, die daraufhin sichergestellt wurden. Nach Angaben des 34-jährigen deutschen Wohnungsmieters, habe er zuvor selbst illegale Drogen konsumiert. Gegen ihn hat die Polizei eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung aufgenommen.

