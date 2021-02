Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Abfallcontainer brannte

Barkhagen (ots)

Auf einem Firmengelände in Barkhagen bei Plau ist am späten Mittwochabend ein Müllcontainer in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Wie sich herausstellte, waren Polyesterharzreste in dem Container entsorgt worden, die sich den ersten Informationen zufolge jedoch nicht selbst entzünden können. Die Polizei geht daher zunächst davon aus, dass der Abfallcontainer in Brand gesetzt wurde. Es wurde Anzeige erstattet.

