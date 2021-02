Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermisste 16-Jährige aus Boizenburg in Berlin aufgetaucht

Boizenburg (ots)

Die Fahndung nach einer seit Anfang Februar vermissten 16-Jährigen aus Boizenburg (wir informierten am 05.02.2021) hat die Polizei nun einstellen können. Die aus dem westafrikanischen Land Benin stammende Jugendliche, die in Boizenburg in einem Heim für betreutes Wohnen lebt, hat sich jetzt selbst in einer behördlichen Einrichtung in Berlin gemeldet. Sie ist wohlauf.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

