Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fünf Glätteunfälle am Mittwochmittag in Hagenow

Hagenow (ots)

In der Stadt Hagenow ereigneten sich am Mittwochmittag 5 Glätteunfälle. Dabei wurde niemand verletzt. Jedoch kam es meist zu Sachschäden an Fahrzeugen, die von Fahrbahnen abkamen. Teils kräftiger Schneefall hatte zu Glätte auf mehreren Straßen geführt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Aufgrund des andauernden Winterwetters appelliert die Polizei zur besonders vorsichtigen Fahrweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell