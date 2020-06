Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Kellerraum:

In der Zeit von Freitag, den 05.06.2020, 12.00 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, den 23.06.2020, 13.00 Uhr, verschaffte/n sich ein bislang unbekannte/r Täter Zugang in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Messinghütte. Der Kellerraum war mit einem Vorhängeschloss an der Tür gesichert gewesen. Anschließend wurde daraus diverses Werkzeug entwendet.

