Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Einkaufzentrum randaliert

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau hat am Mittwochvormittag in einem Einkaufszentrum in der Zollamtstraße randaliert.

Sie soll mehrere Gegenstände beschädigt haben. Der Ladendetektiv rief die Polizei. Bei der Überprüfung der Personalien durch die Beamten wurde die Frau aggressiv und schlug um sich.

Sie wurde mit auf die Polizeiinspektion genommen und dort dem Ordnungsamt überstellt. |elz

