Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Konstanz) Eine Vielzahl an Verkehrsbehinderungen durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume (14./15.01.2021)

Landkreis Konstanz (ots)

Aufgrund des anhaltenden Schneefalls im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Konstanz bestehen auch am heutigen Freitag teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es aufgrund hoher Schneelast zu einer Vielzahl an umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen. Glücklicherweise kamen hierdurch bislang keine Personen zu Schaden. Vereinzelt kam es jedoch zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden und zu Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Mehrere Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Am Donnerstagnachmittag musste z.B. die Universitätsstraße in Konstanz aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume auf der Fahrbahn zeitweise von der Geschwister-Scholl-Schule bis zur Friedrichsstraße komplett gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden angehalten, den Witterungs- und Straßenbedingungen entsprechend vorsichtig, defensiv und vorausschauend zu fahren. Wo immer es möglich ist, sollten Verkehrsteilnehmer und Fußgänger bewaldetes Gebiet vermeiden, da aufgrund der erheblichen Schneelast eine Gefährdung durch herabfallende Äste und Bäume besteht. Aktuell gesperrte Wege und Straßen sollten auf keinen Fall genutzt werden.

