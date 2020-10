Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wildernder Hund/Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Wie die Polizei heute berichtet, kam es in den späten Abendstunden des gestrigen Montags zu einem "Beißvorfall", bei dem ein Reh u.U. schwer verletzt, oder gar getötet worden sein könnte. So bemerkte eine aufmerksame Haßlocher Bürgerin in der Dämmerung einen großen schwarz/gelben Hund, evtl. Schäferhund/Mischling,welcher zwei Rehe durchs Feld hetzte. In der Folge hätte der Hund eines der Rehe gepackt, da die Zeugin deutlich Klaglaute des Rehes hörte. Diese seien allerdings kurz danach verstummt. Hinweise auf den Hundehalter hätten sich hier nicht ergeben. Auch eine Absuche nach dem Tier verlief erfolglos. Ggf. könnte der Hund "Bella" heißen, da zur Vorfallszeit entsprechendes Rufen in der Dunkelheit gehört wurde. Der Vorfall hat sich im östlichen Bereich des Schinderwegs/Nähe Segelflugplatz ereignet. Zu dem Geschehen hat die Haßlocher Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Vorfall, oder dem Hundehalter, nimmt die Polizei unter der Nummer 06324/9330, oder E-Mail unter pihassloch@polizei.rlp.de. entgegen.

