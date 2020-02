Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei PKW und Gebäudekomplex in Flammen: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Unna (ots)

Ein 46-jähriger Zeuge bemerkte am frühen Sonntagmorgen (16.02.2020), wie gegen 04.15 Uhr in der Gürtelstraße ein Porsche Macan in Flammen stand. Er rief den Notruf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr griffen die Flammen auf einen daneben geparkten Ford Transit sowie auf einen Gebäudekomplex über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von 92.500 Euro. Die Polizei stellte die beiden ausgebrannten Fahrzeuge sicher, hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

