Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Wohnanhänger mit dem Kennzeichen BO-HQ414 gestohlen

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (25.02.2020) wurde gegen 23:40 Uhr ein Wohnanhänger der Marke Knauss mit dem amtlichen Kennzeichen BO-HQ414 vom Gelände einer Werkstatt am Loeweg entwendet. Hierzu schlugen die Täter zunächst die Scheibe eines vor dem Wohnwagen geparkten PKW ein, um diesen zur Seite zu schieben. Anschließend hängten sie den Wohnwagen an einen anderen PKW und fuhren so vom Werkstattgelände.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell