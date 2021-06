Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Einbrecher kommt über Scheunentor ins Haus

Sulz-Dürrenmettstetten (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist am letzten Wochenende in ein landwirtschaftliches Anwesen "Im Tiergarten" eingebrochen. Am Scheunentor riss er ein Brett ab, gelangte dann in die Scheune und von dort über eine aufgewuchtete Tür und ein weiteres überwundenes Schloss in den Wohnbereich. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Mehrere Schubladen an Schränken und Mobiliar wurden geöffnet und im Schlafzimmer ein Durcheinander angerichtet. Die Tat fand während der Abwesenheit der Besitzerin statt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell