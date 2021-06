Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. Rottweil) Windschutzscheiben vermutlich mit Luftgewehr beschossen

Dornhan (ots)

In der Maybachstraße sind am letzten Wochenende die Windschutzscheiben von zwei stillgelegten Autos und eines geparkten Kleinlasters von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei geht zum derzeitigen Ermittlungsstand und den Spuren an den Scheiben davon aus, dass jemand mit einer Luftpistole oder Luftgewehr gezielt auf die Scheiben geschossen hat. Wann genau dies stattfand, ist nicht bekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 8101-0 entgegen.

