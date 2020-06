Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Overath (ots)

Am Sonntagabend (21.06.), um kurz nach 18 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der Straße Meesbalken (K 38) verunfallt.

Der 27-Jährige aus Hemer fuhr mit seiner Kawasaki in Richtung Kölner Straße und kam aus ungeklärtem Grund in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte auf die Fahrbahn und sein Motorrad rutschte über den Gehweg hinweg. Bei dem Sturz verletze er sich schwer und musst mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ct)

