Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Düren (ots)

Am Mittwochabend kam es auf dem Friedrich-Ebert-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Düren den Kreisverkehr aus Richtung Kölner Landstraße kommend in Richtung Kölnstraße. Er befand sich auf der äußeren der beiden Fahrspuren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 47 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Klein-LKW die Schoellerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Hierbei nutzte er den linken Fahrstreifen der Schoellerstraße. Der 47-Jährige wollte auch auf den inneren Fahrstreifen des Kreisverkehrs einbiegen. Nach seinen Angaben hielt er auch an, hat den Fahrradfahrer dabei jedoch nicht wahrgenommen. Er fuhr in den Kreisel ein. Der Radfahrer, der davon ausgegangen war, dass der andere ihn gesehen hatte, konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die linke Seite des Klein-Lkw. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Eine sofortige Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Er wollte gegebenenfalls im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. Während der Lkw unbeschädigt blieb, entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro.

