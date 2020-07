Polizei Düren

POL-DN: Tankstellenraub auf der Nideggener Straße - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Die Polizei sucht mehrere Zeugen, die unter Umständen zur Aufklärung eines Tankstellenraubes auf der Nideggener Straße am vergangenen Samstagabend beitragen können.

Am 05. Juli berichtete die Polizei über einen Tankstellenraub auf der Nideggener Straße in Düren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4642799). Unbekannte Täter überfielen den Verkaufsraum, bedrohten den Mitarbeiter mit einem Messer und erbeuteten Bargeld und Tabakwaren. Die Polizei sucht nun eine Frau, die etwa zwischen 20:00 - 22:00 Uhr ihr Auto tankte. Sie wies den Mitarbeiter auf eine auffällige Person hin, die scheinbar die Tankstelle beobachtete. Des Weiteren soll kurz nach dem Überfall ein dunkler Geländewagen an der Tankstelle gehalten haben, der aus der Richtung kam, in welche die Täter kurz zuvor geflohen waren. Möglicherweise kamen die drei Männer dem Auto also entgegen. Der Wagen wurde von einer Frau gefahren, auf dem Beifahrersitz saß ein Mann, der circa 40-45 Jahre alt gewesen sein soll. Als weitere Zeugen von dem Überfall berichteten und angaben, man könne zur Zeit nicht tanken, fuhren die beiden Insassen weiter.

Die hier gesuchten Zeugen und weitere Bürger, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter der 02421 949-8311 an die zuständige Sachbearbeiterin wenden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell