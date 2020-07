Polizei Düren

POL-DN: Voll in die Eisen gegangen

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagnachmittag stürzte auf der L 218 ein Motorradfahrer. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Motorrad die L 218, auch Panoramastraße genannt, von Vossenack in Richtung Schmidt. Vor ihm befuhr ein weiterer Motorradfahrer die abschüssige Strecke. Im Bereich einer 180-Grad-Kurve bremste der erste Fahrer, auf einmal und für den dahinter Fahrenden ohne ersichtlichen Grund, stark ab. Dabei geriet das Krad ins Schleudern, der 20-jährige Mann aus Weilerswist kam zu Fall.

Ein Notarzt versorgte den Gestürzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo der junge Fahrer stationär aufgenommen wurde. Gegenüber der Polizei gab er an, er habe irgendetwas über die Straße laufen sehen, daher sei er "voll in die Eisen gegangen".

