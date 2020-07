Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Nideggen (ots)

Am Mittwoch kam eine 57-jährige Autofahrerin aus Kreuzau zwischen Brück und Schmidt von der Fahrbahn ab. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr war die Frau auf der L 246 von Schmidt in Richtung Brück unterwegs. Nach ihren Angaben, die durch Zeugen bestätigt wurden, war sie mit mäßiger Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 km/h unterwegs. Im Kurvenbereich verlor sie plötzlich die Kontrolle über den Wagen und geriet auf den Grünstreifen. Das Fahrzeug kam in einem Graben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Frau wurde mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell