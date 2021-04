Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim, L 75 - Nach heftigem Zusammenprall zur Seite gekippt

Hügelsheim (ots)

Das Überfahren einer Stoppstelle hat am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der NATO-Rampe Hügelsheim zu einem heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge und zu einer damit einhergehenden Sperrung der Unfallstelle geführt. Ein an dem Unfall beteiligter Seat kippte durch die Wucht des Aufpralls zur Seite. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der 67 Jahre alte Lenker des Seat kurz nach 13:30 Uhr die Vorfahrt eines herannahenden Mercedes missachtet, was zu der folgenschweren Kollision führte. Der 59-jährige Mercedes-Lenker, als auch der mutmaßliche Unfallverursacher kamen nach derzeitigen Feststellungen ohne Blessuren davon, während eine ältere Mitfahrerin im Seat leichte Verletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Ein vorsorglich an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber konnte unverrichteter Dinge wieder wegfliegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hügelsheim unterstützen die Maßnahmen vor Ort. Nachdem die stark beschädigten Autos abgeschleppt worden waren, konnte der Verkehr gegen 15:30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

/wo

