POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 11.10.2020

Vechta - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 10.10.2020 um 13:16 Uhr befuhr eine 22-jährige aus Cloppenburg mit ihrem Kleintransporter in Vechta die Straße 'Vechtaer Marsch in Richtung Straßburger Straße. Dort kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen, so dass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug seitlich gegen einen auf dem Seitenstreifen parkenden Kleintransporter. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich ohne anzuhalten und um den entstandenen Schaden zu kümmern in Richtung. Bokerner Damm. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Nähere Angaben dazu konnten nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstag, den 10.10.2020 um 15:52 Uhr kam es auf der Rombergstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Dabei fuhr ein 53-jähriger aus Großenkneten vor der Lichtzeichenanlage mit seinem PKW an und fuhr dabei auf den vorausfahrenden PKW eines 30-jährigen aus Barnstorf auf. Der 30-jährige sowie seine 27-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Barnstorf, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden beteiligten PKW entstand Sachschaden

Borringhausen - Illegale Entsorgung von 30 Altreifen

Am Samstagmorgen, den 10.10.20 meldet der Eigentümer eines Maisfeldes im Borringhauser Moor in Damme, dass dort ein bislang Unbekannter ca. 30 Autoreifen am Tag zuvor illegal entsorgt hatte. Dabei soll es sich um den Fahrzeugführer eines schwarzen SUV mit Anhänger mit heller Plane gehandelt haben. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, möge sich bitte mit der Polizei Damme, Tel. 05491-999360 in Verbindung setzen.

Vechta/ Lohne - Polizei führt Corona-Kontrollen in Gaststätten durch

Die Polizei führte Samstagabend/ -nacht zwischen 23:00 und 02:30 Uhr in verschiedenen Gaststätten in Vechta und Lohne "Corona" Kontrollen durch. Hierbei konnten glücklicherweise und auch nur zum Teil nur leichte Mängel hinsichtlich der Datenerfassung der Besucher und des Hygienekonzepts festgestellt werden. Zu der in einer Gaststätte in Lohne stattfindenden Veranstaltung wurde hinsichtlich der Besucherzahl ein Bericht an den zuständigen Landkreis Vechta gefertigt.

Lohne - Sachbeschädigungen an mehreren PKW

In der Zeit von Freitag, 09.10.2020, 23.50 Uhr, bis Samstag, 10.10.2020, 0.30 Uhr beschädigten unbekannte drei PKW im Bereich Corveystraße und Kaiser-Otto-Straße. Dabei warfen sie mit aufgefunden Steinen jeweils die Heckscheibe bzw. die Windschutzscheibe der dort abgestellten PKW ein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne Tel.: 04442- 808460 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Samstag, 10.10.2020, zwischen 04.00 Uhr und 11.00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter im Bereich Bruchweg die Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses ein. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 10.10.2020, gegen 12.20 Uhr befuhr ein 41-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW in Kroge die Kroger Straße. Er wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, dem 41-jährigen wird die Weiterfahrt untersagt. Etwa 5 Minuten später wurde der 41-jährige erneut an der Kroger Straße angehalten. Er hatte die Anweisung der Polizeibeamten nicht befolgt. Es wurde ein zweites Verfahren eingeleitet.

