Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Südstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitag 15 Uhr bis Montag 7 Uhr brachen Unbekannte in eine Schule in der Rheinstraße in der Heidelberger Südstadt ein und sorgten für Verwüstung. In der Schule wurden mehrere Zimmertüren eingetreten und dadurch erheblich beschädigt. In den Räumen selbst wurden Kleidungsstücke aus Spinden verteilt sowie Bürogerätschaften beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.

