Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrskontrollen am "Carfreitag"

Osthessen (ots)

Osthessen - Am kommenden Freitag (02.04.) führen Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen anlässlich des sogenannten "Carfreitags" vermehrt Verkehrskontrollen durch.

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit sind viele Auto- und Motorradliebhaber wieder mit ihren Fahrzeugen auf den osthessischen Straßen unterwegs. Den traditionellen Auftakt der Saison begehen viele von ihnen am Karfreitag. Angehörige der "Tuning" und "Poser"-Szene zieht es am sogenannten "Carfreitag" mit ihren Fahrzeugen in die Innenstädte. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Beschwerden über vermeidbaren Fahrzeuglärm durch aufheulende Motoren und laute Auspuffanlagen.

Daher führt die Polizei Osthessen an diesem Tag vermehrt Kontrollen durch, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen. Im Fokus der Verkehrskontrollen liegen die Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie die Kontrolle von illegalen technischen Manipulationen der Fahrzeugtechnik.

Neben der Durchführung von Fahrzeugkontrollen werden die Polizistinnen und Polizisten auch die Einhaltung der geltenden Corona-Beschränkungen überwachen.

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell