Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Katalysator gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Edelzell - In der Nacht auf Mittwoch (31.03.), gegen 1:15 Uhr, brach ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus in der Friesenstraße ein. Der Täter verschaffte sich über eine Garage Zutritt zum Haus. Dort traf er auf den Hausbesitzer und ergriff ohne Diebesgut die Flucht über ein Feld in Richtung Bachrain. Der Täter konnte wie folgt beschreiben werden: Circa 175cm groß, kräftig bis dick, dunkelbraune, wuschelige Haare, dunkle Jacke, eventuell graue Jogginghose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda - In der Nacht auf Samstag (27.03.) stahlen Unbekannte in der Kreuzbergstraße den Katalysator eines grauen Seat Arosa. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Es entstand 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell