POL-WE: Bauzaun überklettert + Vandalismus auf Schulgelände + Unfallflucht in Friedberg

Friedberg (ots)

*Büdingen: Bauzaun überklettert

Von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße in Büdingen haben Unbekannte eine Wildkamera sowie mehrere gefüllte Getränkekisten gestohlen. Die Langfinger hatten zwischen Mittwoch, (09. September), 18.30 Uhr und Sonntag einen Bauzaun überklettert und waren so auf das Gelände gelangt. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

*Büdingen: Vandalismus auf Schulgelände

Mehrere Fensterscheiben des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums haben Vandalen am vergangenen Wochenende beschädigt. Zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr hatten die Unbekannten wohl mit einem Stein das Scheibenglas eingeschlagen und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

*Friedberg: Unfallflucht

An einem in der Gebrüder-Lang-Straße parkenden VW Tiguan hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende einigen Schaden verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Zwischen Freitag, 13 Uhr und Samstag, 11 Uhr war ein anderer Kraftfahrzeugführer gegen das Heck des Volkswagen gestoßen und dieses so beschädigt. Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei unter Tel. 06031/6010.

