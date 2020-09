Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Folgemeldung - BAB 5: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Friedberg (ots)

Folgemeldung - BAB 5: Schwerer Unfall im Berufsverkehr

Nachdem die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt bereits am frühen Montagmorgen in Höhe des Rastplatzes Spießwald voll gesperrt werden musste, können Verkehrsteilnehmer langsam aufatmen:

Die beiden linken Fahrspuren sind nun wieder frei; die zwei stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aktuell erfolgt die Fahrbahnreinigung.

Die Aufräumarbeiten werden in absehbarer Zeit beendet sein.

