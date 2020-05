Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall an Autobahnabfahrt

Recklinghausen (ots)

An der Autobahnabfahrt der A2 Gladbeck-Ellinghorst hat es am Dienstag, gegen 12 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Oberhausen wollte nach links in die Beisenstraße abbiegen und fuhr dafür langsam los. Ein 50-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden dahinter bemerkte offensichtlich zu spät, dass der 28-Jährige bremste und fuhr ihm auf. Dabei wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

