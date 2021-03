Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alheim

Dienstag, 30.03.2021, 20:34 Uhr

Ein 33-jähriger PKW- Fahrer aus Alheim kam auf der B83 in Höhe des Ortseingangs von Heinebach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte quer gegen eine Verkehrsinsel; die darauf befindlichen Hinweisschilder und eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Der PKW-Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und in das Krankenhaus nach Rotenburg gebracht. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte zudem keine Fahrerlaubnis, der PKW war weder zugelassen noch versichert. Am PKW entstand Totalschaden. Der Sachschaden beziffert sich auf insgesamt ca. 13.000 Euro.

Gefertigt:

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

Schutzplanke beschädigt / Zeugen gesucht

Schotten -

Am 30. März stellte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei bei einer Kontrollfahrt fest, dass auf der Landesstraße L 3139 zwischen Schotten und der Abfahrt Altenhain die dort befindliche Schutzplanke beschädigt wurde. Offensichtlich hatte ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dort befindliche Schutzplanke und den Unterfahrschutz gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.06641-9710. Die Schutzplanke müsste in der Zeit vom 25. März bis zum 29. März beschädigt worden sein. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von 800 EUR.

Gefertigt:

Geiß, VA - Polizeistation Lauterbach

Schmitt, PHK` in - Ful Polizeipräsidium Osthessen, Tel.:0661-105 2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell