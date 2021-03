POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Begrenzungspoller beschädigt - Zeugen gesucht

Lauterbach - Bereits in der Zeit vom 6. Februar März bis zum 10. Februar wurde in der Fuldaer Straße, in Höhe der Hausnummer 10, ein Poller beschädigt. Offensichtlich hatte der Fahrer eines Fahrzeuges die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und war anschließend gegen den Poller gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von 1.600 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Zusammenstoß

Schotten - Am 23. März, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3-er BMW die Lohgasse in Richtung Krankenhaus. In Höhe der Hausnummer 3 war durch ein auf einer Parkfläche geparktes Fahrzeug die Fahrbahn verengt. Dem 77-jährigen BMW-Fahrer kam ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter entgegen. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn. Obwohl der 38-jährige Fahrer seinen Sprinter sofort abbremste und ganz nach rechts zog, konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht vermieden werden. Bei dem Unfall wurden der 38-jährige Fahrer, sein 73-jähriger Beifahrer und auch die 75-jährige Beifahrerin in dem BMW verletzt. Es entstand Sachschaden von 11.000 EUR.

