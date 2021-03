Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Montag (29.03.), um 16:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ottrau mit einem Audi A6 die Fritz-Rechberg-Straße und wollte über die Gerwigstraße geradeaus in die Vitalisstraße fahren. Der Audi-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sich auf der Gerwigstraße der vorfahrtberechtigte Kradfahrer näherte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 60-jährige Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell