POL-OH: Baucontainer auf Schulgelände aufgebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Baucontainer auf Schulgelände aufgebrochen

Fulda - Zwischen Freitagmittag (26.03.) und Montagmorgen (29.03.) brachen Unbekannte in der Huberstraße einen Bauwagen auf. Der Wagen steht auf dem Gelände einer Schule und dient der Lagerung von Spielgeräten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Horas - Zwischen Mittwoch (24.03.) und Samstag (27.03.) brachen Unbekannte in der Schannatstraße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg - In der Nacht auf Dienstag (30.03.) brachen Unbekannte in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter stahlen ein nicht näher beschriebenes Mountainbike, Bargeld in unbekannter Höhe, mehrere Mobiltelefone und ein Laptop. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

